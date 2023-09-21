В Татарстане в 2024 году руководителям ТОС повысят компенсационные выплаты

Размер выплат юридическому лицу для городского поселения увеличат до 20,5 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане руководителям территориальных общественных самоуправлений повысят компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, размер выплат юридическому лицу для городского поселения увеличат до 20,5 тысячи рублей, для городского округа - до 27 тысяч рублей. Для остальных этот показатель составит 15,8 тысячи и 20,8 тысячи рублей соответственно.

Отметим, средства на эти цели направят из бюджета региона. Новый размер выплат вступят в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.

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