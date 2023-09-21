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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:32

В Татарстане в 2024 году руководителям ТОС повысят компенсационные выплаты

Средства на эти цели направят из бюджета региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Размер выплат юридическому лицу для городского поселения увеличат до 20,5 тысячи рублей.

Размер выплат юридическому лицу для городского поселения увеличат до 20,5 тысячи рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане руководителям территориальных общественных самоуправлений повысят компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, размер выплат юридическому лицу для городского поселения увеличат до 20,5 тысячи рублей, для городского округа - до 27 тысяч рублей. Для остальных этот показатель составит 15,8 тысячи и 20,8 тысячи рублей соответственно.

Отметим, средства на эти цели направят из бюджета региона. Новый размер выплат вступят в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.

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