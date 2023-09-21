23 сентября в 12:00 на новых столах сыграют «жизнелюбы». Фото: kzn.ru

На набережной Казанки появились шахматные столы из переработанных материалов. Воспользоваться ими можно будет до середины октября и летом 2024 года, сообщает команда проекта «Стратегия развития Казанки».

Так, 23 сентября в 12:00 на новых столах сыграют «жизнелюбы». Для них проведут шахматный турнир по швейцарской системе. Стать участником можно на месте в порядке живой очереди.

Столы расположены за футбольным полем экстрим-парка «УРАМ». Шахматы для игры можно взять бесплатно в соседнем кафе с 10:00 до 21:00.

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

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