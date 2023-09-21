Мэр Казани рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе с жителями

По словам Ильсура Метшина, искусственный интеллект является не угрозой, а инструментом. Фото: kzn.ru

В Казани проектируется система городского управления. Она в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта поможет оперативно реагировать на проблемы граждан и предлагать варианты решений. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week-2023 сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, искусственный интеллект является не угрозой, а инструментом, благодаря которому можно улучшить работу районов и жизнь горожан. Для его внедрения необходимо обучить сотрудников новым навыкам.

Как отметил мэр столицы Татарстана, необходимо объединить все области цифровизации, инструменты, интегрировать все цифровые системы городских служб. Преимуществом такого решение станет оперативное выявление всех слабых мест.

Напомним, ГИБДД Татарстана приступила к тестированию патрульного электромобиля «Москвич».

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