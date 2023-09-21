На видеорегистратор автомобиля «КАМАЗ-мастер» попало ДТП с участием грузовика

На кадрах видно, как кроссовер выезжает на встречную полосу и совершает столкновение с грузовиком Фото: принтскрин видео.

В Чистопольском районе Татарстана, недалеко от села Белая Гора, произошло ДТП – столкнулись грузовик и кроссовер. Свидетелями происшествия стали гонщики команды «КАМАЗ-мастер», момент аварии запечатлел видеорегистратор спортивного автомобиля.

На кадрах видно, как кроссовер выезжает на встречную полосу и совершает столкновение с грузовиком. Пилоту из Набережных Челнов удается увернуться от столкновения.

По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал. Виновника происшествия предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в ДТП погибли мать и ее двухлетняя дочь.

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