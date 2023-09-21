В метро Казани хотят внедрить систему оплаты проезда лицом

Проект может стартовать в 2024 году. Фото: МУП "Мэтроэлектротранс"

В метро Казани могут внедрить систему оплаты лицом — с помощью биометрии. Если руководство республики проявит интерес к проекту, то работа над ним стартует уже в 2024 году. Соответствующее заявление сделал директор по развитию бизнеса АО «Центр биометрических технологий» Евгений Ермоленко в интервью РКБ.

«Сейчас идет этап взаимодействия с регионами на предмет участия проекте. Если коллеги из республики активно отреагируют на эту инициативу, включатся в проект, то, соответственно, биометрия в метрополитене появится», - пояснил Ермоленко.

Как уточнил спикер, в Казани уже имеются все необходимые условия для подключения оплаты лицом – с помощью биометрии.

Также Ермоленко рассказал, что в Минцифры и Минтрансе страны ведется разработка технологии использования биометрии в общественном транспорте. В частности, можно будет совершить оплату проезда в автобусе с ее помощью.

Ранее мы сообщали, что в электричках Казани внедрят умную оплату проезда по геолокации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram