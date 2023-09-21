Футболист «Ростова» Виктор Мелехин потерял сознание во время матча с «Рубином»

Валерий Карпин сообщил, что после матча игрок чувствовал себя нормально Фото: принтскрин видео.

Футболист «Ростова» Виктор Мелехин потерял сознание после столкновения с игроком «Рубина» Мирлиндом Даку во время матча в Казани 20 сентября. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.

Наставник уточнил, что Мелехин получил удар в висок. Чем именно – пока непонятно. После матча футболист чувствовал себя нормально.

«Будем следить за ним», — уточнил Валерий Карпин.

Напомним, матч между «Рубин» и «Ростовом», который прошел в Казани, завершился победой гостей в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, а пенальти – со счетом 4:2.

«Ростов» лидирует в группе, а «Рубин» замыкает таблицу.

Ранее мы сообщали, что Карпин похвалил дебютанта Игнатова после матча с «Рубином».

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