Карпин похвалил дебютанта Игнатова после матча с «Рубином»

Последний гол забил 18-летний Игнатов, который проводил дебютный матч за клуб Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Футболист «Ростова» Герман Игнатов рассказал журналистам, что после матча с «Рубином» тренер Валерий Карпин похвалил его. А в целом свою игру он назвал дебютом мечты.

«Карпин похвалил, сказал, что я молодец. Что касается пенальти, то если бы я не был уверен в себе, я бы не пошел бить», - пояснил Герман Игнатов.

Напомним, 20 сентября «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. Последний гол забил 18-летний Игнатов, который проводил дебютный матч за клуб.

Ранее мы сообщали, что футболист Безруков сравнил матч «Рубина» и «Ростова» с игрой АПЛ.

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