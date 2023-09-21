Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 сентября 2023 4:42

Футболист Безруков сравнил матч «Рубина» и «Ростова» с игрой АПЛ

Поединок завершился серией пенальти
Адам САГАЛ
Основное время закончилось со счетом 1:1

Основное время закончилось со счетом 1:1

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков сравнил с Английской премьер-лигой (АПЛ) матч между «Рубином» и «Ростовом».

«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол. Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на АПЛ. Честно, такие ощущения были. Матч получился красочный и интересный», – отметил футболист команды из Казани.

Напомним, что победу одержал «Ростов». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти со счетом 4:2.

Ранее «Рубин» прокомментировал инцидент со взломом фан-шопа в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram