Футболист Безруков сравнил матч «Рубина» и «Ростова» с игрой АПЛ

Основное время закончилось со счетом 1:1 Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков сравнил с Английской премьер-лигой (АПЛ) матч между «Рубином» и «Ростовом».

«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол. Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на АПЛ. Честно, такие ощущения были. Матч получился красочный и интересный», – отметил футболист команды из Казани.

Напомним, что победу одержал «Ростов». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти со счетом 4:2.

Ранее «Рубин» прокомментировал инцидент со взломом фан-шопа в Казани.

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