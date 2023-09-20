В Татарстане на трассе М-12 началась надвижка пролета моста через Каму

Протяженность моста 1,3 километра. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На первом этапе строительства объездной дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, которая идет в рамках прокладки трассы М-12 «Казань – Екатеринбург», на мосту через Каму начали надвижку пролета. Сам мост имеет протяженность 1,3 километра, поэтому и сам пролет немаленький. Огромная конструкция состоит из двух частей.

«На эстакадной части пролеты соберут из железобетонных балок. Монтировать их начнут в октябре», - сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним, во время строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов прокладывается четырехполосная дорога с 10 мостами, пятью развязками и 11 путепроводами. Общая протяженность обхода 81 километр. Достроить его планируют до конца 2024 года.

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