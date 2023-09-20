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НовостиОбщество20 сентября 2023 17:45

Дом дружбы народов Чувашии приглашает детей на конкурс национальных кукол

Источник:kp.ru

Дом дружбы народов Чувашии приглашает школьников и студентов 10-18 лет принять участие в Республиканском конкурсе национальных кукол «Играем в куклы». Мероприятие посвящено Году счастливого детства в Чувашии.

Конкурс проводится впервые и представит юных талантливых мастеров, выполнивших оригинальных кукол в национальных костюмах. Как часть нематериального культурного наследия любого народа, кукла, ее национальный костюм, вышивка расскажут о культуре, самобытности и чертах народа.

«Этнокультурный проект позволит воспитанникам культурно-досуговых, образовательных учреждений МО Чувашии заявить о себе, продемонстрировать мастерство, вкус, фантазию», - прокомментировали в Доме дружбы народов Чувашии.

Прием заявок завершится 4 октября 2023 года. Открытие выставки, награждение победителей - 14 октября в 11.00 часов.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (8352) 51-56-83, 54-77-90.