Главный тренер «Ростова» Карпин не считает, что Кубок России важнее победы в РПЛ

При этом в матче с «Рубином» подопечные тренера повели в счете уже в первом тайме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 20 сентября, на поле казанского стадиона «Ак Барс Арена» в рамках четвертого группового этапа Кубка России сошлись местный «Рубин» и «Ростов». Перед началом команды объявили стартовый состав команд. А наставник гостей Валерий Карпин, в свою очередь, в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему Кубок России не так важен, как чемпионат РПЛ.

Отметим, что дорога в Казань никак не сказался на форме игроков «Ростова». В первом же тайме они открыли счет.

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