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НовостиСпорт20 сентября 2023 14:12

Объявлены стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матче в Казани

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Игра пройдет в рамках Фонбет Кубка России.

Игра пройдет в рамках Фонбет Кубка России.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В среду, 20 сентября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в 17.15 в рамках Фонбет Кубка России стартует матч «Рубин» - «Ростов». Перед игрой клубы объявили стартовые составы.

Так, за казанцев на поле выйдут Янович, Безруков, Мартынович, Дрезгич, Сорокин, Ширяев, Кузнецов, Рахманалиев, Коновалов, Чемич и Уридия.

За «Ростов» - Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Лангович, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

Стало понятно, что после сухого проигрыша «Зениту» главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сделал сразу несколько изменений в составе команды, который первым выйдет на поле. На позиции голкипера оказался Никита Янович, в центре на защите - Урош Дзергич, сыграет новичок клуба Никола Чумич.

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