В Казани иностранных студентов КФУ до сих пор не зачислили на обучение

Последний приказ о зачислении на сайте КФУ опубликован 15 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани иностранных студентов КФУ все еще не зачислили на обучение. Об этом поступающие сообщили в телеграм-канале «Прием иностранных граждан в Казанский федеральный университет».

По словам студентов, им до сих пор не пришло приглашение, хотя сотрудники университета обещали прислать документы на зачисление в течение месяца. Утверждается, что с этой проблемой столкнулись и те, кто оплатил учебу и сдал экзамен на высокие баллы.

Отметим, последний приказ о зачислении на сайте КФУ опубликован 15 сентября.

Напомним, в 2023 году в Казани школы окончили 18,8 тысячи выпускников.

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