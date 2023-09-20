Минниханов: вузы Татарстана должны в год выпускать 10 тысяч IT-специалистов

По словам Минниханова, за год вузы должны выпускать около десяти тысяч IT-специалистов в год. Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане в 2023 году число выпускников по IT-специальностям достигло 4,5 тысячи человек. Однако этого недостаточно и учебным заведениям следует улучшить свои показатели. Об этом на пленарной сессии форума Kazan Digital Week-2023 сообщил глава республики Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, вузы должны выпускать около десяти тысяч IT-специалистов в год. В связи с этим необходимо проработать возможность расширения приема абитуриентов и активно взаимодействовать с преподавателями.

Как отметил глава региона, Университет Иннополис стал одним из самых престижных IT-вузов России. В настоящее время там учатся более 1,2 тысячи студентов из 35 стран.

Напомним, в 2023 году в Казани школы окончили 18,8 тысячи выпускников.

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