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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:13

В Казани ремонт молодежного центра «Вертолет» завершат до конца 2023 года

Там смогут заниматься более тысячи детей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В здании имеется один из крупнейших спортивных залов столицы Татарстана.

В здании имеется один из крупнейших спортивных залов столицы Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани капитальный ремонт молодежного центра «Вертолет» завершат до конца 2023 года. С ходом работ ознакомились татарстанские депутаты и глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

В здании имеется один из крупнейших спортивных залов столицы Татарстана, множество помещений для творческих занятий, актовый зал. При этом центр оснастят современной техникой. Снаружи его облик планируют сохранить.

Как отметил Сергей Миронов, там смогут заниматься более тысячи детей. Рядом с объектом расположены школы, детские сады, библиотека и парк.

Отметим, ранее на месте молодежного центра находился Дом культуры, построенный в 1948 году.

Напомним, в Татарстане в 662 многоквартирных домах идет капитальный ремонт.

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