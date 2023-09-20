Михаил Мишустин обратился к участникам Kazan Digital Week – 2023

Премьер-министр России поприветствовал всех по видеосвязи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 20 сентября, в столице Татарстана свою работу начал международный форум, посвященный информационным технологиям, Kazan Digital Week – 2023. К его участникам по видеосвязи обратился премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Рад вас всех приветствовать на этом значимом мероприятии. Оно по праву считается одной из эффективных площадок для обмена опытом и достижениями. Все вместе вы предлагаете идеи по повышению технологического уровня экономики страны», - сказал Мишустин.

По его словам, сейчас растет спрос на технологии из России. Только за 2022 год он увеличился в более чем 10 раз. В итоге были реализованы проекты на 2 триллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram