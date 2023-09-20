Глава Татарстана похвалил районы за создание IT-площадок

По словам Минниханова, ИТ-площадки должны быть созданы во всех районах Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В районах Татарстана активно развивается IT-инфраструктура. Об этом на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week-2023 сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Он похвалил восемь районов, где открыты муниципальные ИТ-площадки. Их цель состоит в привлечении и поддержке талантливой молодежи.

Как отметил глава региона, аналогичные площадки должны быть созданы во всех районах Татарстана.

Напомним, Рустам Минниханов и Максут Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023.

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