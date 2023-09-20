Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 12:02

Глава Татарстана похвалил районы за создание IT-площадок

Всего отличились восемь муниципалитетов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минниханова, ИТ-площадки должны быть созданы во всех районах Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Минниханова, ИТ-площадки должны быть созданы во всех районах Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В районах Татарстана активно развивается IT-инфраструктура. Об этом на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week-2023 сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Он похвалил восемь районов, где открыты муниципальные ИТ-площадки. Их цель состоит в привлечении и поддержке талантливой молодежи.

Как отметил глава региона, аналогичные площадки должны быть созданы во всех районах Татарстана.

Напомним, Рустам Минниханов и Максут Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram