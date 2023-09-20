Олимпийский чемпион Светлов высказался про критику нападающего «Нефтехимика»

По его словам, клубу придется доверять Якупову. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После разгромного проигрыша нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимика» со счетом 0:8 критика только усилилась. В том числе она была направлена на нападающего Наиля Якупова.

«Когда нет результата, первым делом спрашивают с нас, тренеров, а также лидеров. Это нормальная практика», - цитирует Russia-Hockey.ru олимпийского чемпиона Сергей Светлов. – «В «Амуре» работал с Наилем Якуповым. Это яркий, амбициозный и эмоциональный форвард. Он привык к лидерству. Вот только в том же «Авангарде» он не всегда получал его, что, видимо, отразилось на психологии»

По словам Светлова, несмотря ни на что, нынешнему клубу придется доверять Якупову и не обращать внимание на резкие публичные высказывания.

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