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НовостиСпорт20 сентября 2023 11:24

Олимпийский чемпион Светлов высказался про критику нападающего «Нефтехимика»

Нижнекамский хоккейный клуб в своем последнем матче проиграл с разгромным счетом 0:8
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По его словам, клубу придется доверять Якупову.

По его словам, клубу придется доверять Якупову.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После разгромного проигрыша нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимика» со счетом 0:8 критика только усилилась. В том числе она была направлена на нападающего Наиля Якупова.

«Когда нет результата, первым делом спрашивают с нас, тренеров, а также лидеров. Это нормальная практика», - цитирует Russia-Hockey.ru олимпийского чемпиона Сергей Светлов. – «В «Амуре» работал с Наилем Якуповым. Это яркий, амбициозный и эмоциональный форвард. Он привык к лидерству. Вот только в том же «Авангарде» он не всегда получал его, что, видимо, отразилось на психологии»

По словам Светлова, несмотря ни на что, нынешнему клубу придется доверять Якупову и не обращать внимание на резкие публичные высказывания.

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