Мероприятия завершаться гала-концертом. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Чечне с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана. Гостей ждут кинопоказы, встречи с творческой интеллигенцией и выступление камерного хора, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Праздничная программа на 27 сентября будет посвящена Дню кино Татарстана. Покажут татарские фильмы, а в Нацбиблиотеке пройдет встреча творческой интеллигенции. Также посетителей ждут выступления Государственного камерного хора республики и показ спектакля по произведению Ахмеда Файзи «Чайки».

Кроме того, в рамках мероприятия 28 сентября состоится встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой и министра культуры Чечни Айшат Кадыровой. В тот же день откроется книжная выставка, где представят издания об истории, культуре и искусстве региона. Завершится вечер гала-концертом.

Напомним, Рустам Минниханов и Максут Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023.

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