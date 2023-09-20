В Нижнекамске после скандала с закупкой саженцев уволился начальник «ДЕЗа»

О причастности руководителя к подозрительным закупкам пока не сообщается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник «Дирекции единого заказчика» («ДЕЗ») уволился по собственному желанию после того, как вокруг конторы разразился скандал с закупкой саженцев.

Напомним, на подозрительные договора поставки обратили внимание сначала правоохранители. Они передали все собранные материалы в антимонопольную службу Татарстана. По одной из версий, полученные по договорам с рядом фирм 8,9 миллиона рублей могли уйти в карман только одного бизнесмена.

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