В Казани на Дне правовой помощи горожанам расскажут о способах раздела имущества

Прием будет осуществляться с 15:00 до 17:00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани на Дне правовой помощи 27 сентября горожанам расскажут о способах раздела имущества. Прием будет осуществляться с 15:00 до 17:00 в КЦ «Московский».

Там казанцы не только узнают о том, как поделить имущество, но и научат разобраться в тарифах ЖКХ, а также расскажут о том, что нужно делать, если нарушены трудовые и пенсионные права, сферах образования и здравоохранения. Все это будет сделано на основе конкретных ситуаций.

В качестве спикеров выступят представители уполномоченного по правам человека в Татарстане, правоохранительных органов, здравоохранения, социального фонда, ЖКХ и Госжилинспекции республики.

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