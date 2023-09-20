В Чебоксарах реализуются социальные программы по обеспечению жильем

Как реализуются программы по обеспечению жильем многодетных семей, детей-сирот, граждан с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей, в понедельник, 18 сентября, доложил руководству города начальник Управления архитектуры и градостроительства Денис Майоров

Совещание в администрации города провели глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин.

На 2023 год для города Чебоксары установлена максимальная стоимость 1 кв. м в размере 87 203 рублей.

На реализацию государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2023 году выделено 181,1 млн рублей.

Из них 18,4 млн направлено на строительство квартир в многоквартирном доме по ул. Н. И. Ашмарина. Здесь горожанам, имеющим статус сироты, будет предоставлено 9 квартир уже в октябре этого года.

Также Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары заключено 5 контрактов на приобретение еще 50 квартир по договорам найма специализированных жилых помещений с АО «СЗ «ТУС», ООО «СЗ «Горизонт» со сроком исполнения работ до декабря 2025 года.

В 2023 году на строительство квартир для многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, выделено 25,9 млн рублей, 19,8 млн из них направлено на строительство 8 квартир в доме по ул. Н. И. Ашмарина, еще одна квартира стоимостью 6,03 млн рублей передана в рамках контракта с ООО «СЗ «Монолитстрой» в марте текущего года.

На строительство квартир для малоимущих граждан в текущем году выделяется 10 млн рублей. После ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Н. И. Ашмарина новые квартиры в этом доме получат 8 семей, имеющих данный статус.

- Благодаря поддержке республиканского правительства и лично главы Чувашской Республики Олега Николаева нам удалось значительно продвинуться в решении жилищного вопроса детей-сирот, - подчеркнул при обсуждении темы Денис Спирин. - Прошу Управление архитектуры и градостроительства вопрос по приемке дома по ул. Ашмарина держать на особом контроле. Новые квартиры ждут более 110 чебоксарских семей.