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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:19

ИИ подсчитал, что в 2023 году Татарстан посетило в 1,5 раза больше туристов

Этот говорит о потенциале создания в республике нишевых туристических продуктов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Среди туристов на 76% выросло число молодежи до 24 лет.

Среди туристов на 76% выросло число молодежи до 24 лет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как подсчитал искусственный интеллект (ИИ) за первые восемь месяцев 2023 года Татарстан стал популярнее среди туристов в 1,5 раза. Этот показатель говорит о потенциале создания в республике нишевых туристических продуктов для молодежи и семей с детьми, сообщает центр аналитических продуктов VK Predict.

Поток гостей в республику увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом среди туристов на 76% выросло число молодежи в возрасте до 24 лет.

Кроме того, за восемь месяцев текущего года выросла популярность поездок в Татарстан сроком на один день - 60% от общего числа.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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