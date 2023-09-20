Мать из Набережных Челнов, проломившую голову младенцу, арестовали

Женщину будут держать в следственном изоляторе Мензелинска. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах суд на два месяца отправил под арест 26-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в том, что она проломила череп своей четырехмесячной дочери.

«Обвиняемую арестовали до 18 ноября 2023 года. Она будет помещена в камеру СИЗО №4 города Мензелинск», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, на прошлой неделе у себя дома, пока муж был на работе, молодая мать пыталась успокоить плачущую четырехмесячную дочь. Женщине, видимо, не хватило терпения из-за употребленного ею спиртного. Алкогольный пары только прибавили раздражительности.

Как полагает следствие, чтобы ребенок не плакал, мать била его руками по голове. Пришедшая в гости подруга женщины заметила, что у младенца рассечена губа, она вызвала «скорую». В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Девочка находится в тяжелом состоянии, за ней наблюдают врачи. В отношении ее матери возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сначала женщина заявляла, что младенец ударился об стол, а потом и вовсе заявила, что дочь просто упала с дивана.

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