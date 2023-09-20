В Татарстане за 70 млн рублей восстановили церковь с 266-летней историей

Храм находится в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района. Фото: tatmitropolia.ru

В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района за 70 миллионов рублей отреставрировали объект культурного наследия - Михайло-Архангельскую церковь. Она была построена в 1757 году. После ее полного восстановления церковь освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Сколько людей видел этот храм и сколько он претерпел. Пожары, человеконенавистничество, гражданская война, годы безбожия и лихолетья. Храмы уничтожали по всей стране. А этот маленький храм в селе Архангельские Кляри сохранился. Дай Бог здоровья добрым людям, которые трудились в деле восстановления святыни!», - обратился к собравшимся после службы Владыко.

Он передал новоосвященную церковь иконы и Евангелие, которые в Татарстан привез Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также святые образа принесли и местные жители. Их предки во время гонения церкви забрали их из храма, чтобы сохранить. Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов уже пообещал постараться восстановить возвращенные в храм иконы.

Отметим, что работы по восстановлению старинной деревянной церкви стартовали в 2019 году. Так, через пару лет был отреставрирован сруб и укреплен фундамент. А в этом году установили купола и установлены колокола. После чего храм внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

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