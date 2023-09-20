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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:36

В Казани, несмотря на зарплату в 45 000 рублей, не хватает поваров и барменов

Одна из причин - отток трудовых мигрантов на фоне роста курса доллара
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работодатели в среднем предлагают поварам зарплату выше 45 тысяч рублей.

Работодатели в среднем предлагают поварам зарплату выше 45 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани рестораторы нехватку поваров и барменов оценили в 20-30%. В основном это связано с оттоком трудовых мигрантов на фоне роста курса доллара. Однако время ожидания заказов не претерпело изменений.

Пока на одного повара и бармена в Казани приходится чуть ли не по пять предложений о работе. При этом рестораторы в среднем предлагают им зарплату выше 45 тысяч рублей.

Как отметил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Татарстане Нурислам Шарифулин, несмотря на растущие зарплаты, все равно нет нужного количества желающих работать на этих позициях, сообщает РКБ Татарстан.

Напомним, ранее власти Татарстана заявили о нехватке сотрудников в 35 предприятиях.

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