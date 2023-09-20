Казань попала в топ-10 популярных мест для путешествий в сентябре

В Казани аренда жилья варьируется от 3,3 до 4,6 тысячи рублей в сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань оказалась в топ-10 популярных мест для путешествий в сентябре. Соответствующее исследование провел сервис бронирования жилья Суточно.ру.

Лидирующие места в рейтинге лучших мест для путешествий в сентябре заняли Сочи, Калининград и Кисловодск. А в десятку городов, подходящих для этих целей, вошли Санкт-Пеербург, Дербент, Зеленоградск, Сортавала, Нижний Новгород и Москва.

Кроме того, дешевле всего посуточная аренда жилья обойдется в Калининграде (в среднем три тысячи рублей). В остальных городах этот показатель варьируется от 3,3 до 4,6 тысячи рублей в сутки.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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