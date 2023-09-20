В Чебоксарах обсудили ход социально-экономического развития и исполнения бюджета города

На общегородской планерке у главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации города Дениса Спирина обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета города Чебоксары за январь - июль 2023 года

В своем докладе заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Инна Антонова отметила, что основные показатели социально-экономического развития города Чебоксары в указанном периоде характеризуются положительной динамикой:

- оборот организаций вырос на 21,3% к соответствующему периоду прошлого года и составил 246,6 млрд. рублей;

- собственными силами организаций по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увеличился на 42,5% к соответствующему периоду прошлого года и составил 88,7 млрд рублей;

- объем строительных работ увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22,6% и составил 4,7 млрд рублей;

- ввод жилья снизился на 19,9% и составил 241,4 тыс. кв. метров;

- оборот розничной торговли вырос на 6,8% к соответствующему периоду прошлого года и сложился в сумме 43,9 млрд рублей;

- номинальная заработная плата увеличилась на 19,3% (январь - июнь);

- оборот общественного питания за январь - июль 2023 года составил 1,5 млрд рублей и вырос на 16,3% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах;

- инфляция в июле текущего года к декабрю 2022 года выросла на 2,54%, в том числе на продовольственные товары - 1,4%, непродовольственные товары -2,4%, услуги - 4,8%;

- среднемесячная заработная плата работников организаций в январе - июне 2023 года выросла на 19,3% и составила 56,3 тыс. рублей.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 августа - 0,63% (в прошлом году - 0,98%) - снижение на 0,35%. Это минимальное значение за последние как минимум 10 лет.

Численность безработных граждан на конец июля составила 1880 человек (в июле прошлого года - 2871 человек). Ситуация на рынке труда остается стабильной, наблюдается тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы.

Бюджет города Чебоксары по доходам исполнен в сумме 9 млрд 967,1 млн рублей. По сравнению с прошлым годом того же периода доходы бюджета увеличились на 8,9%, или на 816,4 млн рублей.

Безвозмездные поступления составили 6 млрд 225,0 млн рублей, что больше соответствующего периода 2022 года на 5,5%, или на 326,3 млн рублей.

Собственные доходы бюджета города в целом составили 3 млрд 742,1 млн рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 15,1%, или на 490,1 млн рублей.

Налоговые доходы составили 2 млрд 895,4 млн рублей, с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 12,5%, или на 321,2 млн рублей.

Неналоговые доходы составили 846,7 млн рублей, с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 24,9%, или на 168,9 млн рублей.

Дефицит бюджета города на 1 сентября 2023 года составил 187,9 млн рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за январь - август текущего года исполнен в сумме 10 млрд 155,0 млн рублей, что составляет 65,3% к уточненным годовым назначениям.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары составили расходы на финансирование образования - 62,9% от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики - 16,6%, жилищно-коммунального хозяйства - 9,3%.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары исполнена в общей сумме 490,0 млн рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 1 млрд 249,3 млн рублей, что составило 39,2%.

В бюджете города Чебоксары на 2023 год на реализацию пяти национальных проектов («Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология») предусмотрены средства в общей сумме 2 млрд 287,5 млн рублей, исполнение за январь - август текущего года составило 1 млрд 187,1 млн рублей, или 51,9% от плана на год.

По итогам планерки Денис Спирин отметил:

- Необходимо продолжить мониторинг системообразующих и социально значимых организаций, поскольку их деятельность имеет огромное значение для экономики города.