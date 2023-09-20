Чебоксарские дорожники к зиме готовы

На еженедельной планерке под руководством главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина директор АО «Дорэкс» Владимир Доброхотов рассказал о подготовке парка снегоуборочной техники к эксплуатации в зимний период

Для борьбы с гололедицей и наледью на городских дорогах, тротуарах и подходах к остановочным площадкам зимой 2023 - 2024 гг. главное дорожно-эксплуатационное предприятие города - АО «Дорэкс» - заготовило 50 тыс. тонн смеси песка и соли, 1 тыс. тонн бионорда и 600 тонн технической соли.

Прошла технический осмотр и обслуживание снегоплавильная установка VULCAN-60M, которая позволит плавить до 60 кубометров снега в сутки.

11 октября состоится смотр готовности коммунальной спецтехники к работе в зимний период.

- Необходимо разработать план уборки в снегопады и провести разъяснительную работу с УК по вывозу и утилизации снега с дворовых территорий, - такую задачу поставил перед подразделениями ЖКХ глава администрации города Денис Спирин. - Учитывая массовые обращения горожан, прошу рассмотреть все возможные финансовые схемы по закупке малогабаритной техники для уборки тротуаров в зимнее время.

СПРАВКА

На обслуживании АО «Дорэкс» находится 3 млн кв. м магистральных дорог г. Чебоксары, 837 тыс. кв. м дорог частного сектора и Заволжья, 589 тыс. кв. м тротуаров, 478 остановочных площадок, 11 надземных и подземных пешеходных переходов. С появлением новых микрорайонов площадь текущего содержания увеличилась более чем на 150 тыс. кв. м. Для обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети у предприятия имеется 85 единиц специализированной техники - 35 комбинированных дорожных машин, 29 тракторов, 9 снегопогрузчиков, 5 автогрейдеров, 4 погрузчика, 2 ротора и самосвал. Техника предприятия оснащена спутниковой системой ГЛОНАСС. В период затяжных снегопадов дорожно-эксплуатационное предприятие будет привлекать для снегоуборочных работ технику сторонних организаций.