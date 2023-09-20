В Татарстане школьников приглашают поучаствовать в «Лиге первых» КВН

Принять участие в «Лиге первых» КВН можно командами от пяти до 15 человек в возрасте 7-17 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане детей и подростков приглашают поучаствовать в «Лиге первых» КВН. Для этого необходимо до 1 октября подать заявку и прислать видеовизитку в юмористическом стиле, сообщили организаторы.

Принять участие можно командами от пяти до 15 человек в возрасте 7-17 лет. Целью мероприятия стало поддержание юмористического творчества детей и подростков с любым уровнем подготовки. У каждого появится возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться и прокачать свои навыки с профессионалами дела.

Кроме того, в начале октября лица, прошедшие регистрацию, смогут пройти обучение в онлайн-школе КВН. Там их ждут мастер-классы, встречи с экспертами в формате «вопрос-ответ».

Напомним, в Казани идет набор на бесплатные курсы по программированию «Код будущего».

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