Дан старт осенним экологическим мероприятиям в Чебоксарах

Глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин подписал постановление о начале осенних экологических мероприятий в г. Чебоксары. О том, что планируется сделать, на общегородской планерке у главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирина доложил и. о. заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов.

Он отметил, что в первую очередь подрядные организации проведут сбор и транспортирование собранного мусора на полигон для утилизации (захоронения), уборку захламленных участков и уборку на прибрежных зонах малых рек.

Для проведения осенних экологических мероприятий закуплено 44,9 тыс. мешков, 11 тыс. рабочих перчаток, талонов на обработку, захоронение отходов в количестве 388,19 тонны. До 25 сентября будут закуплены талоны еще на 1035,36 тонны.

Предстоящей осенью подрядной организацией ООО «Эко» запланирована уборка более 100 захламленных участков.

Экологические акции с участием сотрудников отрасли ЖКХ, учащейся молодежи и студентов, горожан пройдут в скверах, парках, аллеях, в лесных массивах, на прибрежных территориях малых рек, на территориях, прилегающих к родникам, на придорожных полосах, придомовых и внутриквартальных территориях, территориях гаражных формирований, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, здравоохранения.

Осенние экологические мероприятия на территории города Чебоксары будут проходить до 29 октября.

Денис Спирин напомнил, что в начале сентября глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал Указ об объявлении 2024 года Годом экологической культуры: «Приглашаю депутатов и работников администрации, чебоксарцев присоединиться к бережному природопользованию, помочь в наведении порядка на городских территориях. Наш город - это наш общий дом, и только вместе нам по силам поддерживать в нем чистоту!»