В Набережных Челнах парки разделили по знакам зодиака

Каждому парку таким образом придали свой характер.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Команда «Парки Челнов» решила придать каждому общественному пространству города свой характер, колорит. Сделали это очень просто. Каждому парку присвоили знак зодиака и все, что причитается с ним.
Комсомольский парк – Весы, которые уважают личное пространство другого и обладают умением слушать.
Бульвар энтузиастов – Скорпион, самый яркий.
Парк Прибрежный – Стрелец, который старается сделать эту жизнь немного лучше.
Парк Победы – Козерог, который обладает силой и стойкостью.
Набережная им. Табеева – Водолей. Но тут все понятно, пространство находится у воды.
Парк им. Бибишева – Рыбы, которые считаются мудрыми и щедрыми.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram