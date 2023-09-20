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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:45

В Набережных Челнах парки разделили по знакам зодиака

Таким образом каждому общественному пространству города присвоили особый характер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Каждому парку таким образом придали свой характер.

Каждому парку таким образом придали свой характер.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Команда «Парки Челнов» решила придать каждому общественному пространству города свой характер, колорит. Сделали это очень просто. Каждому парку присвоили знак зодиака и все, что причитается с ним.

Комсомольский парк – Весы, которые уважают личное пространство другого и обладают умением слушать.

Бульвар энтузиастов – Скорпион, самый яркий.

Парк Прибрежный – Стрелец, который старается сделать эту жизнь немного лучше.

Парк Победы – Козерог, который обладает силой и стойкостью.

Набережная им. Табеева – Водолей. Но тут все понятно, пространство находится у воды.

Парк им. Бибишева – Рыбы, которые считаются мудрыми и щедрыми.

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