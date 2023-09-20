В Набережных Челнах парки разделили по знакам зодиака

Каждому парку таким образом придали свой характер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Команда «Парки Челнов» решила придать каждому общественному пространству города свой характер, колорит. Сделали это очень просто. Каждому парку присвоили знак зодиака и все, что причитается с ним.

Комсомольский парк – Весы, которые уважают личное пространство другого и обладают умением слушать.

Бульвар энтузиастов – Скорпион, самый яркий.

Парк Прибрежный – Стрелец, который старается сделать эту жизнь немного лучше.

Парк Победы – Козерог, который обладает силой и стойкостью.

Набережная им. Табеева – Водолей. Но тут все понятно, пространство находится у воды.

Парк им. Бибишева – Рыбы, которые считаются мудрыми и щедрыми.

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