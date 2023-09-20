В Казани на улице Петербургской готовят площадку для фестиваля еврейской музыки

Фестиваль пройдет на открытом воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Петербургской 20 и 21 сентября состоится ежегодный фестиваль еврейской музыки. Гостей и жителей города ждут выступления талантливых музыкантов, уютная атмосфера и возможность познакомиться с новыми музыкальными направлениями, сообщили организаторы.

В настоящее время идет подготовят площадки для фестиваля. Уже появилась сцена и оборудование. Однако движение в связи с подготовкой к мероприятию на этом участке не перекрывали.

Как отметили организаторы, мероприятие пройдет под открытым небом. В связи с этим необходимо взять с собой плед и теплую одежду. Для того, чтобы согреться рядом со сценой будут продавать горячие напитки и выпечку.

Ранее мы опубликовали подробную программу фестиваля «Аксенов-фест» в Казани 2023.

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