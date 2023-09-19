В контакт-центре можно будет записаться к врачу на прием, вызвать доктора на дом, оформить запись на вакцинацию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане создан единый контакт-центр Минздрава республики. Основная цель его работы - повышения качества медицинских услуг.

В контакт-центре можно будет записаться к врачу на прием, вызвать доктора на дом, оформить запись на вакцинацию и другое.

У специалистов единого колл-центра Минздрава РТ имеется доступ к единой государственной системе, каждое обращение фиксируется. После того, как сообщение перенаправляется в медучреждение, сотрудники контакт-центра начинают отслеживать его выполнение.

Круглосуточный номер контакт-центра Минздрава РТ - 8 (843) 558-03-03.

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