В Казани пристрой к гимназии №19 сдадут к 1 декабря

В новом корпусе будут спортивный и актовый залы, столовая. Фото: пресс-служба мэрии Казани

К началу зимы, а именно к 1 декабря, будет сдан пристрой к гимназии №19 в Казани. Благодаря этому в новом корпусе смогут учиться 300 школьников.

Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, в целом школа рассчитана на 800 учеников, на сегодня в ней обучаются 1813 детей. Благодаря пристрою появится еще 300 ученических мест.

Также в новом корпусе будут спортивный и актовый залы, столовая. К сегодняшнему дню работы выполнены почти наполовину – на 48%.

Ранее мы сообщали, что министр образования и науки РТ выступил против введения пятидневок в школах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram