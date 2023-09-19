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НовостиОбщество19 сентября 2023 15:40

Роман Исланов покинул пост руководителя исполкома Елабужского района

В должности он проработал полгода
Адам САГАЛ
Исланов уже нашел новую работу, теперь он помощник главы района. Фото: пресс-служба Елабуги

Исланов уже нашел новую работу, теперь он помощник главы района. Фото: пресс-служба Елабуги

Роман Исланов покинул пост руководителя исполкома Елабужского района. В этой должности он проработал всего полгода. К слову, исполкомом района он руководил также с 2015 по 2018 год.

Исланов уже нашел новую работу, теперь он помощник главы района, отвечает за взаимодействие с религиозными общественными организациями и сельскими поселениями.

Обязанности главы исполкома Елабужского района Татарстана исполняет Эльмира Ахмадеева. На должность объявлен конкурс.

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