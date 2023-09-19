В Татарстане детям участников СВО хотят выплатить по 20 тысяч рублей

Данную инициативу продвигают на уровне правительства республики. Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти Татарстана планируют единовременно выплатить несовершеннолетним детям участников СВО по 20 тысяч рублей в виде очередной меры поддержки. Пока есть только проект соответствующего положения, который до 29 сентября проходит антикоррупционную экспертизу.

Из этого проекта, в частности, следует, что выплата положена на каждого ребенка в семье участника СВО, который не достиг 18-летнего возраста. Деньги полагаются в том случае, если на момент отправки на спецоперацию военнослужащий официально имел место жительства в Татарстане, это относится и к его детям. Для получения единовременной выплаты законный представитель ребенка должен будет подать об этом заявление в Республиканский центр материальной помощи.

Отмечается, что эти деньги не будут учитываться при определении размера дохода семей при предоставлении других мер социальной поддержки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram