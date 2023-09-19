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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:42

В Татарстане детям участников СВО хотят выплатить по 20 тысяч рублей

Проект соответствующего постановления правительства республики сейчас проходит антикоррупционную проверку
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данную инициативу продвигают на уровне правительства республики.

Данную инициативу продвигают на уровне правительства республики.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти Татарстана планируют единовременно выплатить несовершеннолетним детям участников СВО по 20 тысяч рублей в виде очередной меры поддержки. Пока есть только проект соответствующего положения, который до 29 сентября проходит антикоррупционную экспертизу.

Из этого проекта, в частности, следует, что выплата положена на каждого ребенка в семье участника СВО, который не достиг 18-летнего возраста. Деньги полагаются в том случае, если на момент отправки на спецоперацию военнослужащий официально имел место жительства в Татарстане, это относится и к его детям. Для получения единовременной выплаты законный представитель ребенка должен будет подать об этом заявление в Республиканский центр материальной помощи.

Отмечается, что эти деньги не будут учитываться при определении размера дохода семей при предоставлении других мер социальной поддержки.

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