Руководитель исполкома Набережных Челнов вручил жене бойца СВО 100 тысяч рублей

Салахов подчеркнул, что поддерживать бойцов и их семьи - это хорошая традиция города. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов навестил жену участника СВО, которая совсем недавно родила дочь. Она стала третьим ребенком в семье. К слову, глава семейства недавно приезжал домой в краткосрочный отпуск.

Фарид Салахов вручил челнинке 100 тысяч рублей и подчеркнул, что поддерживать бойцов и их семьи - это хорошая традиция города.

Ранее мы сообщали, что мэр Казани поздравил с днем рождения школьника, отец которого служит в зоне СВО.

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