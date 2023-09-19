В Марий Эл в трех населенных пунктах появится чистая питьевая вода

Вода будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Моркинском районе в трех населенных пунктах появится чистая питьевая вода. Речь идет о Зеленогорском и Октябрьском поселках, а также о деревне Коркатово, сообщает администрация района.

В настоящее время в Моркинском районе проводится реконструкция станций водоснабжения. Вода будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям.

В конце октября чистую питьевую воду получат более 2,5 тысячи человек. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Экология». На эти цели было выделено около 60 миллионов рублей.

Напомним, в Татарстане размер платы за отопление зависит от температурного режима.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram