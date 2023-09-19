Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 13:50

В Марий Эл в трех населенных пунктах появится чистая питьевая вода

Речь идет о Зеленогорском и Октябрьском поселках, а также о деревне Коркатово
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вода будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Вода будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Моркинском районе в трех населенных пунктах появится чистая питьевая вода. Речь идет о Зеленогорском и Октябрьском поселках, а также о деревне Коркатово, сообщает администрация района.

В настоящее время в Моркинском районе проводится реконструкция станций водоснабжения. Вода будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям.

В конце октября чистую питьевую воду получат более 2,5 тысячи человек. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Экология». На эти цели было выделено около 60 миллионов рублей.

Напомним, в Татарстане размер платы за отопление зависит от температурного режима.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram