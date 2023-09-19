В Чувашии в кафе «Сушистик» обнаружили сальмонеллу

Деятельность кафе приостановлена. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С 13 по 14 сентября жители Канаша стали массово обращаться в медучреждения с симптомами кишечного отравления. Оказалось, что все 15 пострадавших, в том числе семеро детей, покупали еду в местном кафе «Сушистик».

Первые результаты проверки показали, что в 20 взятых пробах была выявлена сальмонелла - возбудитель кишечного заболевания. Прокуратура Чувашии продолжает вести проверку. Деятельность кафе приостановлена, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее в Чувашии предложили новые льготы для бойцов СВО.

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