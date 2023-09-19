Кабмин Татарстана обновил список востребованных профессий

Востребованными также являются операторы автоматических и полуавтоматических станков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кабмин Татарстана дополнил список профессий, востребованных республиканскими организациями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, предприятиям не хватает лаборантов маляров химического анализа, машинистов крана, литейщиков металлов и сплавов, механиков цеха, наладчиков контрольно-измерительных приборов, обрубщиков, плавильщиков металлов, сверловщиков, операторов автоматических и полуавтоматических станков, фрезеровщиков, слесарей, термистов и токарей.

В этот перечень также швеи, энергетики цеха, транспортировщики, электрогазосварщики, электромонтажники и электромеханики.

Ранее стало известно, что в Татарстане ожидается туман и заморозки до -2 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram