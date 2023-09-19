Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 13:33

Кабмин Татарстана обновил список востребованных профессий

Предприятиям не хватает механиков, слесарей, лаборантов и машинистов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Востребованными также являются операторы автоматических и полуавтоматических станков.

Востребованными также являются операторы автоматических и полуавтоматических станков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кабмин Татарстана дополнил список профессий, востребованных республиканскими организациями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, предприятиям не хватает лаборантов маляров химического анализа, машинистов крана, литейщиков металлов и сплавов, механиков цеха, наладчиков контрольно-измерительных приборов, обрубщиков, плавильщиков металлов, сверловщиков, операторов автоматических и полуавтоматических станков, фрезеровщиков, слесарей, термистов и токарей.

В этот перечень также швеи, энергетики цеха, транспортировщики, электрогазосварщики, электромонтажники и электромеханики.

Ранее стало известно, что в Татарстане ожидается туман и заморозки до -2 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram