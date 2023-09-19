В Казани искусственный интеллект помог поймать мошенников

Злоумышленники звонили в разные регионы и представлялись работниками ведомственных предприятий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники банка с помощью искусственного интеллекта помогли правоохранительным органам выявит колл-центр мошенников, действующий из Казани. Полицейскими были задержаны 17 участников преступной группы.

Злоумышленники звонили в разные регионы и представлялись работниками ведомственных предприятий. После чего люди, выдающие себя за специалистов, приезжали в квартиры к потерпевшим, ремонтировали газовое и электрооборудование по сильно завышенным ценам, обманывали пенсионеров и похищали у них деньги.

С помощью ИИ-технологий удалось сократить круг подозреваемых, что ускорило расследование. Сейчас возбуждено 17 уголовных дел по факту мошенничества, заявили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, ранее во время перелета из Казани в Анталью умер ребенок-инвалид.

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