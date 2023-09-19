Казань заняла второе место по популярности речных направлений из Москвы

Замыкает тройку лидеров город Мышкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За лето 2023 года Казань заняла второе место по популярности речных направлений из Северного речного вокзала Москвы. Статистику в личном блоге привел мэр столицы Сергей Собянин.

Обошел Татарстан Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров город Мышкин. В перечень также попали Астрахань, Кострома, Тверь и Нижний Новгород. Всего два московских речных вокзала перевезли 175 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали о новых «Метеорах-2020», которые курсируют от Казани до Свияжска.

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