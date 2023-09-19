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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:03

Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане и заморозках до -2 градусов

При этом днем воздух прогреется до +25 градусов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
К концу недели аналогичная погода сохранится.

К концу недели аналогичная погода сохранится.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью 19 сентября возможны небольшой дождь и туманы. В среду, 20 сентября, в ночные часы похолодает от 0 до +5 градусов, местами на почве ожидаются заморозки до -2 градусов. При этом днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Ночью 21 сентября на территории республики будет от +7 до +12 градусов. Местами столбики термометров опустятся до +2 градусов, заморозки в воздухе и на почве составят -1 градус. Днем потеплеет до +25 градусов.

К концу недели, 22 и 23 сентября, аналогичная погода сохранится. Температуры будут варьироваться от 20 до 25 градусов тепла. Вероятность осадков маленькая.

Ранее мы рассказывали, когда на Казань обрушатся магнитные бури.

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