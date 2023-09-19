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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:20

В Татарстане растет посещаемость торговых центров

Особым интересом пользуются развлекательные услуги и общепит
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За семь месяцев 2023 года Татарстан посетили 2,4 миллиона человек.

За семь месяцев 2023 года Татарстан посетили 2,4 миллиона человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане наблюдается рост посещаемости торговых центров. Особым интересом пользуются развлекательные услуги и общепит. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Банка России.

Согласно докладу, республика остается привлекательным для туристов. За семь месяцев 2023 года ее посетили 2,4 миллиона человек. А в июле количество туристов составило более полумиллиона человек. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в июле на заводе в ОЭЗ «Алабуга» началось серийное производство дизельных двигателей. Также идет строительство трассы М-12. А на начало осени средняя урожайность зерновых культур в республике составляла 25,8 центнера на гектар, что на треть меньше, чем в 2022 году.

Напомним, в Татарстане закупочные цены на зерно снизились из-за прошлогодних запасов.

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