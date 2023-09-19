Рустама Хидиятуллина освободили от должности замглавы Минцифры Татарстана

Причины такого кадрового решения не называются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение, согласно которому Рустам Хидиятуллин освобождается от должности замглавы Минцифры республики.

«Освободить 19 сентября Рустама Хидиятуллина от замещаемой должности», - говорится в документе.

В чем причина такого кадрового решения, пока не сообщается. Единственное, что прописано в распоряжении так это то, что расторжение отношений чиновника и ведомства произошло по соглашению обеих сторон.

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