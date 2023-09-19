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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:39

Рустама Хидиятуллина освободили от должности замглавы Минцифры Татарстана

Об этом гласит соответствующее распоряжение Кабмина республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Причины такого кадрового решения не называются.

Причины такого кадрового решения не называются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение, согласно которому Рустам Хидиятуллин освобождается от должности замглавы Минцифры республики.

«Освободить 19 сентября Рустама Хидиятуллина от замещаемой должности», - говорится в документе.

В чем причина такого кадрового решения, пока не сообщается. Единственное, что прописано в распоряжении так это то, что расторжение отношений чиновника и ведомства произошло по соглашению обеих сторон.

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