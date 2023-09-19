С 1 июля тарифы для населения не менялись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане размер платы за отопление зависит от температурного режима. В связи с этим существенное начисление происходит в самые холодные зимние месяцы. Об этом на брифинге сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Айзатуллин пояснил, что в октябре в строке «Отопление» будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту потребления. Однако, если дома не оборудованы общедомовыми приборами учета, то оплата осуществляется по обычным нормативам. Они определены с учетом восьми месяцев отопительного периода с начала сентября.

Как отметил министр, с 1 июля тарифы для населения не менялись. Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года.

Напомним, отопительный сезон в Казани начнется в сентябре.

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