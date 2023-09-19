Премьер-министр Узбекистана и раис Татарстана посетили «Школу 21»

«Школа 21» является бесплатным образовательным учреждением по программированию. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили казанскую образовательную площадку «Школу 21». Им рассказали о принципах работы кампуса, сообщает пресс-служба главы республики.

В этой школе обучаются более четырех тысяч учеников, а также студенты. Самому молодому обучающемуся 17 лет, а самому взрослому - 63 года. Они являются жителями разных городов России и еще пяти стран.

Отметим, «Школа 21» является бесплатным образовательным учреждением по программированию. В Казани оно открылось в 2020 году. Обучение длится от полутора до трех с половиной лет.

Напомним, 50 участников «Школы 21» в Казани получили востребованную ИТ-профессию и вышли на рынок труда.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram