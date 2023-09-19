В Татарстане откроют первую универсальную школу для подготовки пилотов

Учеба будет проходить на территории аэродрома «Караишево» в Лаишевском районе. Фото: пресс-служба авиационного учебного центра

В Татарстане откроют первую универсальную летнюю школу для подготовки пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судов. Подобной площадки в республике не существует, сообщает пресс-служба авиационного учебного центра.

Педагогический коллектив учебного заведения состоит из 23 инженеров и пилотов. В настоящее время утверждена 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов.

Учеба будет проходить на территории аэродрома «Караишево» в Лаишевском районе. Там построили двухэтажный учебный корпус, который будет оснащен по самым современным стандартам. Также имеются одномоторный сухопутный самолет с одним двигателем, взлетная полоса и ангары для стоянки воздушного судна.

Отметим, первых курсантов школа сможет принять уже к концу 2023 года. Там будут обучать около 50 пилотов в год.

Напомним, в Казани самолет Ту-214 продадут всем желающим за 747 миллионов рублей.

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