В тушении принимали участие шесть пожарных автоцистерн и 40 человек личного состава Фото: МЧС Татарстана

В центре Казани загорелось кафе. Пожар случился 18 сентября в 19:50 по адресу: улица Карла Маркса, 50/8. Огонь возгорания находился на третьем этаже. Всего в здании находятся 16 организаций.

Очевидцы сообщили якобы слышали звуки, похожие на взрывы. Из помещения самостоятельно эвакуировались около 50 человек.

В тушении принимали участие шесть пожарных автоцистерн и 40 человек личного состава подразделений пожарной охраны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в 21:27 открытое горение было ликвидировано. Причина возгорания выясняется. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Азнакаевском районе в пожаре погибли женщина и 10-летняя девочка.

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